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Кабмин принял решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре 

Прайм и ещё 6 1 час назад
Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это одна из мер поддержки в условиях распространения коронавируса. Выплаты обеспечат дополнительную соцподдержку около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих несовершеннолетних детей.

"Средства на эти цели — 8,5 миллиардов рублей — будут выделены из федерального бюджета", — добавляется в сообщении.

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