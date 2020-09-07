«Стоит ли верить Минфину после диверсии с пенсионной реформой» 

Диверсия с пенсионной реформой бросает тень на законопроект «О гарантированном пенсионном продукте». Об этом сообщает «Царьград».
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Министерство финансов России разработало и направило на согласование в Министерство труда проект закона «О гарантированном пенсионном продукте». Он подразумевает исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства и налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
«Однако стоит ли верить новым обещаниям Минфина после диверсии с пенсионной реформой? Тут вопрос возникает не менее важный — как без работы не остаться», — сообщил сегодня «Царьград».
Издание назвало пенсионную реформу серьезной финансово-экономической ошибкой властей России и отметило, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, она создает дополнительное давление на рынок труда.