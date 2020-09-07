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«Стоит ли верить Минфину после диверсии с пенсионной реформой» 

Артём Кульша 50 минут назад
«Стоит ли верить Минфину после диверсии с пенсионной реформой»
Фото: РИА Новости
Диверсия с пенсионной реформой бросает тень на законопроект «О гарантированном пенсионном продукте». Об этом сообщает «Царьград».
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Министерство финансов России разработало и направило на согласование в Министерство труда проект закона «О гарантированном пенсионном продукте». Он подразумевает исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства и налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

«Однако стоит ли верить новым обещаниям Минфина после диверсии с пенсионной реформой? Тут вопрос возникает не менее важный — как без работы не остаться», — сообщил сегодня «Царьград».

Издание назвало пенсионную реформу серьезной финансово-экономической ошибкой властей России и отметило, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, она создает дополнительное давление на рынок труда.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , Минфин , Царьград ТВ
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