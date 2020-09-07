Бюджетникам поднимут зарплаты с октября 

Российским госслужащим поднимут заработные платы, сообщает РИА Новости. Повышение выплат станет результатом индексации на 3% с 1 октября.

Инициатива содержится в Указе правительства РФ , опубликованном на официальном портале правовой информации. В документе перечислены категории служащих, которые могут рассчитывать на прибавку к зарплате: это работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудники федеральных госорганов, гражданские служащие воинских частей.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в Указе.

В конце прошлого года, как сообщал «Рамблер», более четверти частных компаний выражали желание повысить своим сотрудникам зарплату. Аналитики отмечают, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году и сопутствующему ему экономическому кризису предприниматели не смогли реализовать намерения.