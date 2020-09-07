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Безработным предложили новое пособие 

Артём Кульша 59 минут назад
Безработным предложили новое пособие
Фото: ТАСС
Безработные граждане России должны получать безусловный базовый доход во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С таким предложением, как сообщает ТАСС, выступил сенатор Андрей Кутепов.
Кутепов, как сообщал «Рамблер», — председатель комитета Совета Федерации по экономической политике. Сегодня он направит помощнику президента России Максиму Орешкину письмо, в котором предложит в условиях пандемии коронавирусной инфекции выплачивать безработным россиянам безусловный базовый доход в дополнение к пособию по безработице.

«Базовый доход представляет собой регулярную выплату фиксированной денежной суммы, гарантирующую минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации», — объяснил парламентарий.

Он оценил минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки в три прожиточных минимума трудоспособного населения (около 37 тысяч рублей) и предложил начать реализацию программы в 2020 году и продолжать до 2025-го. Согласно подсчетам Кутепова, расходы на содержание зарегистрированных безработных составят 2,183 триллиона рублей в год, а финансовые резервы России позволяют произвести стартовые затраты.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Кутепов , Максим Орешкин , Совет Федерации
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