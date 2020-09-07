«Полное П»: оценена пенсионная инициатива Минфина 

Секретарь федерального совета «Партии дела», кандидат экономических наук Алексей Лапушкин раскритиковал законопроект Минфина России о гарантированном пенсионном продукте. Об этом пишет «Царьград».

Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта. В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию. Также государством гарантируется сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

По мнению Лапушкина, данная инициатива, как и все предыдущие, не будет доведена до логического завершения.

«Эти постоянные метания Минфина с пенсионной реформой — это уже не ГПП, а просто П. Причем полное П. Уже больше 15-ти лет продолжаются вот эти вот различные варианты пенсионной реформы. То они предлагали баллы, то софинансирование. Потом увеличение пенсионного возраста, сейчас очередной вариант реформы. Но ни один из них не доведен до какого-то логического завершения», — заявил он.

Эксперт также отметил, что многочисленные варианты пенсионных реформ подрывают доверие граждан и вскоре их будет «практически невозможно убедить в адекватности поведения Минфина».