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Москвичам простят по полмиллиона долга 

Вероника Полынина 2 часа назад
Москвичам простят по полмиллиона долга
Фото: РИА Новости
Москвичи и жители Московской области с непогашенными долгами могут стать банкротами бесплатно через МФЦ.
Опция доступна с 1 сентября для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обратиться за услугой могут граждане, чей долг варьируется в размере от 50 000 до 500 000 рублей.
Срок признания банкротом сокращен с 9 до 6 месяцев. Если в течение полугода имущественное положение заявителя не улучшится, его признают банкротом, а долговые обязательства списываются. Зарплата или пенсия должника во время внесудебного производства не изымается.
Признание физического лица банкротом во внесудебном порядке стало возможным со вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 289-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина".
Для получения услуги гражданину необходимо подать заявление в МФЦ со списком кредиторов.
Как сообщал «Рамблер», в июне 2020 года суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей — в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
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