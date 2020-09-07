В России объявили войну телефонным мошенникам 

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МВД, ФСБ, Роскомнадзора, В России создана межведомственная рабочая группа для борьбы с телефонным мошенничеством, сообщили в Минкомсвязи. В нее вошли представители Минкомсвязи Центробанка , операторов связи и кредитных организаций.

«Появление этого совещательного органа обусловлено стремительным ростом случаев обмана клиентов кредитных организаций с использованием телефонных номеров. Уверен, что совместными усилиями участников рабочей группы мы разработаем эффективные способы решения проблемы», — заявил председатель рабочей группы, замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Рабочей группе предстоит разработать рекомендации по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, подготовить предложения по поправкам к законодательству, выявлять и блокировать мошеннические колл-центры, изучать алгоритмы функционирования сервисов IР-телефонии.

Как отмечает «Российская газета», сегодня большинство хищений со счетов граждан совершается с помощью телефонного мошенничества. Для подделки номера телефона мошенники используют технологию IP-телефонии, при общении — методы социальной инженерии.

Ранее «Рамблер» писал, что в разгар эпидемии коронавируса весной 2020 года телефонные мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще. В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей.