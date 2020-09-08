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Россияне тратят на благотворительность от 100 до 1 тыс. рублей в год 

ТАСС 2 часа назад
Раскрыты траты россиян на благотворительность
Фото: ТАСС
Большинство жителей России отдают на пожертвования от 100 до 1 тысячи рублей в год. При этом общее число россиян, участвующих в благотворительности, сократилось с 47% в 2019 году до 43% в 2020 г., свидетельствуют данные исследования платежной системы "Мир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Доля тех, кто в той или иной мере участвует в благотворительной деятельности, немного сократилась и в 2020 году составила 43% (47% в 2019 году). Большая часть россиян, которые оказывали денежную помощь, тратили на пожертвования от 100 до 1 тысячи рублей. Доля таких опрошенных — 32%", — отметили в пресс-службе. Вместе с тем в этом году резко сократилось число тех, кто жертвует менее 100 рублей (с 18% до 5%), и немного уменьшилось число тех, кто совершает крупные пожертвования, — свыше 5 тысячи рублей (с 6% до 3%).

Активнее всего в этом году россияне готовы жертвовать средства в фонды, оказывающие поддержку животным и окружающей среде (37% против 30% в 2019 году), а также на оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий (29% против 33% в 2019 году). Также в этом году значительно увеличилась доля тех, кто оказывал неденежную благотворительную помощь.

"В этом году значительно увеличилось (44% против 7% в 2019 году) число тех, кто оказывал неденежную благотворительную помощь. Скорее всего, это связано с увеличением среднего возраста благотворителей, а также с инициативами по поддержке пострадавших от коронавируса, например, по покупке продуктов для пожилых людей, находящихся на самоизоляции", — прокомментировала ТАСС итоги опроса руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.

По словам Лобановой, чаще всего благотворительностью в этом году занимались жители городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек в возрасте от 35 до 44 лет. В основном они проживают в Приволжском или Центральном федеральном округе и являются руководителями среднего звена, имеют высшие образование.

"По сравнению с 2019 годом изменился средний возраст (тогда наиболее активными благотворителями называли себя люди 25-34 лет), а Северо-Западный федеральный округ уступил место Центральному. Приволжский федеральный округ из года в год продолжает оставаться лидером по участию в благотворительной деятельности, а вот жители городов-миллионников в этом году жертвовали значительно меньше", — добавила Лобанова.

Кто участвует
Как следует из результатов опроса, доля респондентов, которые участвуют в благотворительной деятельности, в этом году стали заниматься ей чаще. Количество тех, кто регулярно участвует в благотворительности, выросло на 1 п. п. (до 19%), тех, кто делает это несколько раз — на 3 п. п. (до 63%). Растет и количество межбанковских операций в категории "благотворительность" по картам всех платежных систем. Так, если в прошлом году было совершено 6,5 млн операций, то в текущем — 9,6 млн Таким образом, несмотря на то, что количество благотворителей немного уменьшается, число платежей в пользу благотворительных организаций существенно выросло.
Данные были собраны путем личного опроса 1200 человек. Также в исследовании были использованы данные транзакционной аналитики Национальной системы платежных карт (НСПК) по картам всех платежных систем за период 1 января по 31 августа 2020 года в категории благотворительность.
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Комментарии
Личный счет , Ирина Лобанова , НСПК , ИТАР-ТАСС
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