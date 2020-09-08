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Минфин определил будущее пенсий россиян 

Deita.ru и ещё 2 2 часа назад
Минфин определил будущее пенсий россиян
Фото: РИА Новости
В России продолжается корректировка пенсионной системы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Минфин.
В ведомстве разработали проект гарантированного пенсионного продукта. Новый подход должен дать россиянам возможность откладывать дополнительные средства на свою будущую пенсию.
Как отмечают в министерстве, новая программа позволит стимулировать самостоятельное формирование капитала и защиту средств граждан.
Подключение россиян к новому продукту будет строго добровольным. Гарантию о том, что их долгосрочные пенсионные накопления будут в сохранности, даст государство.
Кроме того, и физическим и юридическим лицам будут сделаны налоговые вычеты и налоговые льготы.
Ранее желание опробовать гарантированные пенсионный продукт на себе выражал бывший министр экономического развития, а ныне — помощник президента России Максим Орешкин.
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