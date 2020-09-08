Минфин определил будущее пенсий россиян 

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В России продолжается корректировка пенсионной системы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Минфин

В ведомстве разработали проект гарантированного пенсионного продукта. Новый подход должен дать россиянам возможность откладывать дополнительные средства на свою будущую пенсию.

Как отмечают в министерстве, новая программа позволит стимулировать самостоятельное формирование капитала и защиту средств граждан.

Подключение россиян к новому продукту будет строго добровольным. Гарантию о том, что их долгосрочные пенсионные накопления будут в сохранности, даст государство.

Кроме того, и физическим и юридическим лицам будут сделаны налоговые вычеты и налоговые льготы.