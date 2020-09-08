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Часть самозанятых предложили освободить от налога 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Часть самозанятых предложили освободить от налога
Фото: ТАСС
В Госдуме готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.

"Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум", — сказал Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что средства необходимы самозанятому в первую очередь на развитие своего дела, а если он его только начинает и доходы невелики, то нужны соответствующие льготы для того, чтобы дело могло встать на ноги и у самозанятого появилась возможность зарабатывать.
Законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года.
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Личный счет , Алексей Чепа , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости
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