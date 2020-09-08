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Перечислены наиболее высокооплачиваемые вакансии на сентябрь 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
200 тысяч в месяц: названы высокооплачиваемые вакансии
Фото: РИА Новости
Онлайн-сервис по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» составил рейтинг из самых высокооплачиваемых вакансий на сентябрь 2020 года по Москве. По данным аналитиков, к IT-специалистам и дизайнерам присоединились врачи-рефлексотерапевты и шеф-повара.
Самой высокооплачиваемой вакансией стала должность тимлид-специалиста в стартапе в области IT-разработки для онлайн-образования. На данную должность указана зарплата 200 тысяч рублей в месяц.
Аналогичный оклад будут выплачивать специалисту по сетям передачи данных при наличии опыта работы от трех лет. На данной должности необходимо выявлять потребности заказчика и заниматься разработкой оптимальных архитектурных решений, передает РИА «Новости».
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