Категорию россиян хотят освободить от налогов 

Алексей Чепа. Госдуме готовится законопроект, предлагающий освободить самозанятых от уплаты налога, если их доходы не превышают прожиточный минимум. Об этом РИА Новости заявил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»

«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум», — пояснил Чепа.

Парламентарий отметил, что для развития своего дела и повышения заработка самозанятым необходимо «встать на ноги», и как раз для этого и нужны соответствующие льготы.

Законопроект его авторы планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года.