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Категорию россиян хотят освободить от налогов 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Категорию россиян хотят освободить от налогов
Фото: РИА Новости
В Госдуме готовится законопроект, предлагающий освободить самозанятых от уплаты налога, если их доходы не превышают прожиточный минимум. Об этом РИА Новости заявил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа.

«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум», — пояснил Чепа.

Парламентарий отметил, что для развития своего дела и повышения заработка самозанятым необходимо «встать на ноги», и как раз для этого и нужны соответствующие льготы.
Законопроект его авторы планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года.
«Рамблер» писал, что ранее Минфин предложил перечислять неподтвержденные доходы граждан в бюджет Пенсионного фонда России. Позднее в Минюсте России пояснили, что поправки коснутся только госслужащих.
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Личный счет , Алексей Чепа , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия , Минюст РФ , Минфин , РИА Новости
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