Увеличить штраф в 10 раз: за что накажут россиян 

За разглашение служебной тайны россиян следует наказывать жёстче, чем это делается сейчас, считают депутаты Государственной думы РФ . Парламентарии предложили в 10 раз увеличить штрафы за соответствующий проступок, сообщат ТАСС.

Одним из авторов законопроекта, который предполагает ужесточение наказания за разглашение служебной и профессиональной тайны, выступил первый замглавы думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин . Он отметил, что административная ответственность за проступок должна соответствовать текущему уровню зарплат россиян. Так, физических лиц за лишнее распространение конфиденциальной информации парламентарий предложил штрафовать на 5-10 тысяч рублей, юридических — на 40-50 тысяч рублей.

Журналисты отмечают, что сегодня разглашение служебной и профессиональной тайны карается взысканиями в размере 500-100 рублей с граждан и 4-5 тысяч рублей с должностных лиц. Вяткин подчеркнул, что текущее наказание, предусмотренное административным кодексом, не сдерживает россиян от повторного правонарушения. При этом жертвы «проступка», по его словам, могут нести миллионные потери.

«С точки зрения профилактического воздействия норма должна быть гораздо строже», — резюмировал автор закона.

Примечательно, что законопроект о повышении штрафов за разглашение служебной тайны готов, но на рассмотрение в Госдуму еще представлен не был.