Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.95
$
76.05
89.65
89.70
Прогноз
14.09 – 21.09
$
72.60
85.25
Индексы и котировки Brent
41.67
–0.24 Золото
1931.49
–0.00 РТС
1218.52
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
08.09
1.1812
+0.0024
24.08
1.1788
04.09
27.08
13.08

Увеличить штраф в 10 раз: за что накажут россиян 

Павел Тиунов 1 час назад
Увеличить штраф в 10 раз: за что накажут россиян
Фото: РИА Новости
За разглашение служебной тайны россиян следует наказывать жёстче, чем это делается сейчас, считают депутаты Государственной думы РФ. Парламентарии предложили в 10 раз увеличить штрафы за соответствующий проступок, сообщат ТАСС.
Одним из авторов законопроекта, который предполагает ужесточение наказания за разглашение служебной и профессиональной тайны, выступил первый замглавы думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Он отметил, что административная ответственность за проступок должна соответствовать текущему уровню зарплат россиян. Так, физических лиц за лишнее распространение конфиденциальной информации парламентарий предложил штрафовать на 5-10 тысяч рублей, юридических — на 40-50 тысяч рублей.
Журналисты отмечают, что сегодня разглашение служебной и профессиональной тайны карается взысканиями в размере 500-100 рублей с граждан и 4-5 тысяч рублей с должностных лиц. Вяткин подчеркнул, что текущее наказание, предусмотренное административным кодексом, не сдерживает россиян от повторного правонарушения. При этом жертвы «проступка», по его словам, могут нести миллионные потери.

«С точки зрения профилактического воздействия норма должна быть гораздо строже», — резюмировал автор закона.

Примечательно, что законопроект о повышении штрафов за разглашение служебной тайны готов, но на рассмотрение в Госдуму еще представлен не был.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
Комментарии 3
Личный счет , Дмитрий Вяткин , Госдума , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России появится очередная выплата
В России появится очередная выплата
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео