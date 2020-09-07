Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
09.09
$
75.9645
+0.3735
€
89.7369
+0.2598
ММВБ
08.09 15:00
$
76.4650
+0.5225
€
90.1550
+0.3600
Forex
08.09 15:00
$
76.3682
–0.0577
€
89.9790
–0.1610
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.25
$
76.17
€
90.00
€
89.97
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
€
89.03
Индексы и котировки
Brent
40.38
+0.12
Золото
1917.28
+0.06
РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.09
1.1785
–0.0002
24.08
1.1788
04.09
27.08
13.08