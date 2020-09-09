Вклады россиян обложат налогом

Федеральная налоговая служба будет сбирать информацию обо всех имеющихся у россиянина вкладах, определять налоговую базу и производить расчёт налога, который должен заплатить держатель вкладов. Налогом будут облагаться вклады свыше 1 млн рублей.

Налоговая база в данном случае будет определяться как превышение суммы дохода в качестве процентов, которые вкладчик будет получать в течение года по всем счетам и остаткам во всех банках над суммой процентов. Алгоритм исчисления налога будет такой: сумму вклада свыше 1 млн рублей умножат на ключевую ставку ЦБ РФ , пишут «Ведомости».

К примеру, со вклада 1,4 млн рублей под 6,2% годовых доход составит 86 800 руб., необлагаемый процентный налог — 42 тыс. руб. (1 млн руб.х 4,2% при ключевой ставке ЦБ на сегодняшнем уровне). Налогооблагаемый доход в этом случае составит 44 800 руб. (86 800 руб. минус 42 тыс.руб.), сумма налога — 5 824 руб. (44 800 руб. х13%).

Издание со ссылкой на налоговую службу уточняет, что не облагаться налогом будут вклады меньше 1 млн рублей и со ставкой по депозитам менее 1%, а также освобождены от налогов счета эскроу.