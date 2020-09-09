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ФНС разъяснила, как будет взыскивать налоги с банковских вкладов россиян 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Вклады россиян обложат налогом
Фото: globallookpress.com
Федеральная налоговая служба будет сбирать информацию обо всех имеющихся у россиянина вкладах, определять налоговую базу и производить расчёт налога, который должен заплатить держатель вкладов. Налогом будут облагаться вклады свыше 1 млн рублей.
Налоговая база в данном случае будет определяться как превышение суммы дохода в качестве процентов, которые вкладчик будет получать в течение года по всем счетам и остаткам во всех банках над суммой процентов. Алгоритм исчисления налога будет такой: сумму вклада свыше 1 млн рублей умножат на ключевую ставку ЦБ РФ, пишут «Ведомости».
К примеру, со вклада 1,4 млн рублей под 6,2% годовых доход составит 86 800 руб., необлагаемый процентный налог — 42 тыс. руб. (1 млн руб.х 4,2% при ключевой ставке ЦБ на сегодняшнем уровне). Налогооблагаемый доход в этом случае составит 44 800 руб. (86 800 руб. минус 42 тыс.руб.), сумма налога — 5 824 руб. (44 800 руб. х13%).
Издание со ссылкой на налоговую службу уточняет, что не облагаться налогом будут вклады меньше 1 млн рублей и со ставкой по депозитам менее 1%, а также освобождены от налогов счета эскроу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение проект закона, в котором предложили увеличить минимальную сумму вклада, который подлежит обложению налогом, с одного до пяти миллионов рублей.
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Личный счет , Игорь Лебедев , Федеральная налоговая служба , ЛДПР , Центральный банк России , Ведомости
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