Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.35
$
76.17
90.00
89.97
Прогноз
14.09 – 21.09
$
72.60
85.25
Индексы и котировки Brent
39.65
–0.53 Золото
1913.90
+0.04 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.09
1.1800
+0.0012
24.08
1.1788
04.09
27.08
13.08

«Россияне обнищают к 2021 году» 

Мария Иванова 1 час назад
«Россияне обнищают к 2021 году»
Фото: РИА Новости
Финансовый аналитик Константин Селянин заявил, что у «стремительно беднеющих» россиян денег станет еще меньше из-за сокращения зарплат. Об этом сообщает «Ура.ру».

«Процесс обнищания россиян будет продолжаться и в 2021 году», — сказал Селянин.

Он подчеркнул, что доходы россиян падают с 2014 года, а примерно 20 миллионов граждан страны (около 11 процентов) находятся за чертой бедности.
Селянин отметил, что из-за проблем в экономике многие люди продолжают терять работу, а некоторые предприятие начнут урезать зарплаты сотрудникам.

«Доходы россиян не будут расти, это практически предопределено», — заключил Селянин.

Как писал «Рамблер», в прошлом году самые высокие доли россиян, живущих за чертой крайней бедности, зафиксировали в Тыве, Ингушетии и Республике Алтай.
РИА Новости сообщало, что по итогам 2019-го 1,9 процента населения страны зарабатывали менее половины от прожиточного минимума (по сравнению с 2,1 процента в 2018 году). Эксперты считают такой уровень доходов крайней бедностью или даже нищетой.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
Комментарии
Личный счет , Константин Селянин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Контролируемая девальвация»: в РФ роняют рубль
«Контролируемая девальвация»: в РФ роняют рубль
Банки уничтожают рубль и загоняют россиян в бедность
Банки уничтожают рубль и загоняют россиян в бедность
Запад оценил свои шансы «поставить Россию на колени»
Запад оценил свои шансы «поставить Россию на колени»
«Сейчас будут грабить»: Делягин предрек провал накопительным пенсиям
«Сейчас будут грабить»: Делягин предрек провал накопительным пенсиям
Видео
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение