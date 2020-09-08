«Россияне обнищают к 2021 году» 

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Финансовый аналитик Константин Селянин заявил, что у «стремительно беднеющих» россиян денег станет еще меньше из-за сокращения зарплат. Об этом сообщает «Ура.ру».

«Процесс обнищания россиян будет продолжаться и в 2021 году», — сказал Селянин.

Он подчеркнул, что доходы россиян падают с 2014 года, а примерно 20 миллионов граждан страны (около 11 процентов) находятся за чертой бедности.

Селянин отметил, что из-за проблем в экономике многие люди продолжают терять работу, а некоторые предприятие начнут урезать зарплаты сотрудникам.

«Доходы россиян не будут расти, это практически предопределено», — заключил Селянин.

Как писал «Рамблер», в прошлом году самые высокие доли россиян, живущих за чертой крайней бедности, зафиксировали в Тыве, Ингушетии и Республике Алтай.