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Медведев предложил ввести в России базовый доход 

РИА Новости и ещё 7 17 часов назад
Медведев предложил платить россиянам просто так
Фото: РИА Новости
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — пояснил он на совещании по социальным проектам партии.

Медведев отметил, что такие модели уже существуют в некоторых странах.
Как напомнил председатель ЕР, пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.
Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно "максимально внимательно" проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

"Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года", — заключил Медведев.

Накануне установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.
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Личный счет , Дмитрий Медведев , Андрей Кутепов , Единая Россия , Совет Федерации
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