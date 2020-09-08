Названы высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Сервис по поиску работы «Работа.ру» провел исследование (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвал самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первое место в рейтинге заняла вакансия руководителя отдела продаж в маркетинговом агентстве, предполагающая месячную зарплату 250 тысяч рублей. Соискатель должен владеть crm-системой и быть способен самостоятельно выстроить новое направление бизнеса.

На втором месте — позиция NET-разработчика (программист, использующий платформу Microsoft .NET Framework) для компании-оператора чат-ботов. Успешный кандидат сможет рассчитывать на ежемесячный доход в 150 тысяч рублей.

Также в тройку вошла вакансия менеджера по подбору персонала с верхним пределом зарплаты на уровне 120 тысяч рублей. Претендентам необходимо иметь опыт найма массового персонала.

Маркетолог с опытом работы от двух лет сможет рассчитывать на оклад от 100 тысяч рублей. В его обязанности войдут создание и внедрение общей системы маркетингового отдела, а также разработка и реализация маркетинговой стратегии.