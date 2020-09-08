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Набиуллина выступила в поддержку высокой инфляции 

Lenta.ru 2 часа назад
Набиуллина выступила в поддержку высокой инфляции
Фото: РИА Новости
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила в поддержку сохранения цели по инфляции, хотя и признала, что она выше, чем в других странах, сообщает Reuters.
Параметр установлен на уровне 4 процента в год, по итогам августа он составляет 3,6 процента. По оценкам регулятора, к концу года инфляция достигнет 3,7-4,2 процента, а в следующем году — 3,5-4 процента.
Набиуллина заметила, что уровень в 4 процента выбран осознанно, поскольку в России структура экономики и структура цен отличаются от тех, что есть за рубежом. Это в первую очередь связано с неоднородностью по регионам и отраслям. Также она заметила, что слишком быстрая смена приоритетов в денежно-кредитной политике подрывает доверие к ней.
Ранее исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что в июле личная инфляция россиян оказалась в четыре раза выше, чем следует из официальных данных.
В Росстате указали, что две методологии нельзя сравнивать напрямую, а данные ведомства точнее, поскольку учитывают более широкую корзину товаров. Позднее Росстат сообщил также, что среднемесячная номинальная зарплата во втором квартале выросла на 4,9 процента по сравнению с первым.
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Комментарии 1
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Росстат , Центральный банк России , Reuters
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