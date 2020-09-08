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Дефицит лекарств и рост цен: к чему готовиться россиянам

Вероника Полынина
45 минут назад
В России вслед за обвалом рубля подорожают автомобили и бытовая техника, а ряд импортных лекарств вообще исчезнут с прилавков, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.
Дефицит лекарств и рост цен: к чему готовиться россиянам
Фото: ТАССТАСС
В первую очередь, цены подскочат в тех потребительских категориях, где слабо присутствует отечественный производитель.
К примеру, автомобильное производство завязано на зарубежных комплектующих, номинированных в долларах и евро. По мнению гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, резкого скачка цен на машины не будет, но к концу года потребители уже ощутят результаты валютных колебаний.
«Многие производители уже поговаривают о том, что до конца года цены будут пересмотрены, 2-3%, 5% — это край», - считает Мигаль.
Бытовая техника и электроника подорожает максимум через два месяца. До этого рост цен будут сдерживать за счет имеющихся на складах запасов товара, отмечает директор по связям с общественностью ассоциации РАТЭК Антон Гуськов.
Что касается иностранных лекарств, многие из них могут вообще пропасть с российского рынка.
«Наши все препараты вакцинные находятся в реестре жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Соответственно, они имеют фиксированную рублевую цену. Мы в настоящий момент просто не можем привезти, потому что цена в долларах выше реестровой более чем на разрешенную наценку, поэтому ждем, когда стабилизируется курс рубля», - рассказала гендиректор торгового дома «Алерген» Алла Денисова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты прогнозируют дальнейшее падение рубля под влиянием совокупности политических, экономических и технических факторов. Негативное влияние на российскую валюту оказывает ситуация с Алексеем Навальным, протесты в Белоруссии, приближающиеся выборы президента США, падение нефтяных цен, корректировка на американском фондовом рынке и сокращение интервенций Минфина в пользу рубля.
Личный счет,Антон Гуськов,Алексей Навальный,Минфин,
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