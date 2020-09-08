Дефицит лекарств и рост цен: к чему готовиться россиянам

«Многие производители уже поговаривают о том, что до конца года цены будут пересмотрены, 2-3%, 5% — это край», - считает Мигаль.
«Наши все препараты вакцинные находятся в реестре жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Соответственно, они имеют фиксированную рублевую цену. Мы в настоящий момент просто не можем привезти, потому что цена в долларах выше реестровой более чем на разрешенную наценку, поэтому ждем, когда стабилизируется курс рубля», - рассказала гендиректор торгового дома «Алерген» Алла Денисова.