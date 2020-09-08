Дефицит лекарств и рост цен: к чему готовиться россиянам

В первую очередь, цены подскочат в тех потребительских категориях, где слабо присутствует отечественный производитель.

К примеру, автомобильное производство завязано на зарубежных комплектующих, номинированных в долларах и евро. По мнению гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, резкого скачка цен на машины не будет, но к концу года потребители уже ощутят результаты валютных колебаний.