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Для малоимущих предложили ввести налоговый вычет 

Deita.ru 46 минут назад
Для малоимущих предложили ввести налоговый вычет
Фото: ТАСС
Вычет по НДФЛ для малоимущих семей с детьми предложили ввести в России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
Автором инициативы выступил глава ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что в некоторых западных странах, например, США, уже давно успешно существует система стимулирования занятости.
Её суть, в том числе, заключается в предоставлении малоимущим семьям с большим количеством детей вычета из налоговых платежей от заработной платы.
Таким образом, власти стимулируют граждан находить работу, ведь в этом случае человек будет знать, что с его заработка ему не нужно будет платить налоги.
По словам банкира, данная мера более действенна, чем прямые денежные выплаты от государства, которые имели место в период острой фазы пандемии.
Ранее Костин уже предлагал отменить НДФЛ для малоимущих семей полностью.
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Личный счет , Андрей Костин , Банк ВТБ , Banki.ru , РИА "Дейта"
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