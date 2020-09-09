Для малоимущих предложили ввести налоговый вычет 

Вычет по НДФЛ для малоимущих семей с детьми предложили ввести в России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Автором инициативы выступил глава ВТБ Андрей Костин . Он отметил, что в некоторых западных странах, например, США, уже давно успешно существует система стимулирования занятости.

Её суть, в том числе, заключается в предоставлении малоимущим семьям с большим количеством детей вычета из налоговых платежей от заработной платы.

Таким образом, власти стимулируют граждан находить работу, ведь в этом случае человек будет знать, что с его заработка ему не нужно будет платить налоги.

По словам банкира, данная мера более действенна, чем прямые денежные выплаты от государства, которые имели место в период острой фазы пандемии.

Ранее Костин уже предлагал отменить НДФЛ для малоимущих семей полностью.