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Куда девать деньги? Делягин дал ценный совет 

Deita.ru 1 час назад
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Фото: deita.ru
Лучшим способом заработка для россиян, которые хотят приумножить свои деньги, является вложение в валюту, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Свой ценный совет о том, куда девать деньги во время кризиса, эксперт дал в ходе трансляции на YouTube-канале информационного агентства «Аврора». По словам Делягина, как минимум до конца текущего года самым разумным решением волнующего россиян вопроса будет закупка евро или швейцарским франком. Как отметил экономист, данная рекомендация в большей степени будет актуальна для жителей больших российских городов, готовых вложиться крупно и надолго.
Для тех, кто готов рисковать и в случае неудачи, возможно, потерять часть своих сбережений, у Делягина возник другой совет: по его мнению, до момента президентских выборов в США, которые назначены на 3 ноября, должен несколько укрепиться американский доллар. Таким образом, для максимизации своей прибыли можно попробовать сначала закупиться евро, а перед самым днём голосовании резко уйти в доллар. Тогда, при благоприятном стечении обстоятельств, можно получить самую большую прибыль.
Однако, Делягин подчеркнул, что все подобные трюки должны выполняться гражданами на свой страх и риск, ибо никто не может предсказывать поведение курсов валют абсолютно точно. Кроме этого, и в США, и в Европе существуют масса факторов, которые могут повлиять на оценку их национальных валют в ближайшие месяцы. Так что рисковать своими деньгами можно только при полном понимании того, что подобные манипуляции не гарантируют прибыли и могут привести к убыткам, отметил эксперт.
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Комментарии 16
Личный счет , Михаил Делягин , РИА "Дейта"
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