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Россияне массово отказываются от банковских карт

Артём Кульша
1 час назад
Количество банковских карт в использовании сократилось в России рекордно за пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Россияне массово отказываются от банковских карт
Фото: ТАССТАСС
Согласно данным Центрального банка (ЦБ) России, во втором квартале 2020 года число дебетовых и кредитных карт в использовании сократилось на 2,3% или 4,5 миллиона единиц до 190,3 миллиона карт.
Такое сокращение — рекордный показатель за пять последних лет. В первом квартале 2015-го число карт в использовании снизилось на четыре миллиона единиц. В апреле-июне 2020-го общее количество карт, выпущенных банками, увеличилось лишь на 500 тысяч.
Эксперты, опрошенные РИА Новости, назвали причинами сокращения числа используемых карт ограничительные экономические меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и насыщение рынка картами.
«В третьем-четвертом кварталах (2020-го. — Прим. ред.) мы ожидаем некоторого роста эмиссии карт за счет снятия большинства ограничительных мер, а также за счет мер ЦБ по снижению для банков дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию», — рассказала аналитик Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева.
Личный счет,Надежда Караваева,Центральный банк России,РИА Новости,
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