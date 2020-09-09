Россияне массово отказываются от банковских карт

Согласно данным Центрального банка (ЦБ) России, во втором квартале 2020 года число дебетовых и кредитных карт в использовании сократилось на 2,3% или 4,5 миллиона единиц до 190,3 миллиона карт.

Такое сокращение — рекордный показатель за пять последних лет. В первом квартале 2015-го число карт в использовании снизилось на четыре миллиона единиц. В апреле-июне 2020-го общее количество карт, выпущенных банками, увеличилось лишь на 500 тысяч.