Россияне назвали желаемую сумму за работу без отдыха

Россияне поразмышляли, за какую сумму они были бы готовы работать без отдыха. В среднем за постоянный труд без отпуска и выходных граждане требуют порядка 64 миллионов рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Оказалось, что за подобную работу женщины просят куда больше, чем мужчины — 89 против 35 миллионов в месяц соответственно, отмечает газета «Известия».

Десятки миллионов получаются, если из выборки исключить числа, насчитывающие более 11 знаков. А если дать фантазии респондентов волю, то выходит, что полностью посвятить себя работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей. Опрос проводился среди 3,5 тысячи пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее в сентябре стало известно, что в стране уменьшилось число людей, которые хотели бы получать «черную» зарплату. По данным опроса сервиса Superjob, на неофициальный заработок в августе и сентябре оказались согласны 39 процентов опрошенных, в апреле это показатель был равен 46 процентам. Чаще других на заведомо невыгодные условия труда соглашаются россияне в возрасте 25-34 лет (42 процента) и те, кто зарабатывает от 50 до 79,9 тысячи в месяц.