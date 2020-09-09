Лихорадка доллара, евро и рубля: что на что менять?

И доллар оказался ненадежной валютой, которой предрекают стремительное падение уже в обозримом будущем. Конечно, менять его на рубли никто не ринется, поскольку здоровье российской валюты совсем хлипкое, если ее самочувствие зависит даже от таких факторов, как пульс «берлинского пациента» и накал протестных настроений в Белоруссии. Хотя, на самом деле слабость рубля гораздо очевиднее на фоне дешевеющей нефти и падающих западных фондовых площадок. Жесткая привязка отечественной валюты рубля к «трубе» — это так и остается наиболее реалистичным диагнозом (дай бог — не окончательным).

Чего нельзя сказать об «американце». Это основная мировая резервная валюта, которую печатают в стране с сильнейшей экономикой. Но в условиях пандемии ВВП США упал на рекордные 40% и теперь доллару предрекают обвал сразу на треть. Американская валюта уже потеряла 11% к европейской, и, как утверждают финансисты, это только начало.

«В течение года доллар может подешеветь на 36%, — цитирует РИА «Новости» Ульфа Линдала — главу компании AG Bisset, специализирующейся на управлении валютными рисками. — Это самое глубокое падение за десять лет».

Эксперт отметил, что, хотя «в последние недели ослабление несколько замедлилось», самое время избавиться от американской валюты.

Поменять ее на европейскую? На первый взгляд, евро предпочтительнее, поскольку меньше зависит и от стоимости нефти, и от политических событий на Ближнем Востоке, да и в целом экономика Евросоюза выглядит бодрее американской после удара пандемии.

Однако доллар уже неоднократно пытались похоронить, но пока безуспешно. И теперь эта валюта быстро оправится — вместе с восстановительным ростом экономики в США, который ожидается более позитивным, чем в Евросоюзе, считает доцент кафедры финансов и цен ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» Диана Степанова

— Как только волатильность на валютном рынке повышается и валюта, в которой номинирована зарплата российских граждан, начинает дешеветь, все чаще на повестке дня возникает вопрос — в какую валюту вкладывать сбережения?

Как раз в период повышенной волатильности не стоит делать никакие валютообменные операции с инвестиционной точки зрения, если вы не являетесь профессиональным спекулянтом. Валюту с точки зрения сбережения, накопления на зарубежный отпуск или на черный день, лучше приобретать небольшими частями в период укрепления курса рубля. Данное укрепление российской валюты случается несколько раз в год, чаще мы это наблюдаем в период налоговых выплат российских компаний, при повышении цен на нефть или на фоне позитивных новостей о российской экономике.

В такие моменты лучше и приобретать доллары, евро с целью валютной диверсификации личных сбережений. Желательно иметь в семейной подушке безопасности не только рубли, но и такую же часть долларов, евро.

В периоды укрепления евро к доллару, часть зарплаты вкладывать в дешевый доллар. И наоборот, при укреплении доллара по отношению к евро, делать выбор в пользу евро. Но речь идет именно о формировании сбережений на долгий срок, а не о попытке спекуляций на конвертации имеющейся у гражданина в «заначке» валюты. Если очень хочется попробовать заработать на валютном рынке, можно продавать купленную ранее валюту при существенном повышении ее курса. Далее дожидаться очередного снижения курса валюты с целью ее очередной покупки.

«СП»: — Трудно проявлять выдержку под натиском негативных новостей. Вон, аналитики даже подсчитали, что без новостей об Алексее Навальном и протестах в Белоруссии доллар мог бы стоить на 3–5 рублей дешевле…

— В настоящий момент мы наблюдаем временную девальвацию рубля по отношению к доллару, и в особенности евро на фоне падения нефтяных цен и повышения угрозы ввода санкционных мер против России из-за скандала с Навальным и президентских выборов в Белоруссии. После стабилизации нефтяных цен и геополитической обстановки, снижения негативного фона новостей в отношении России, произойдет очередное укрепление рубля.

Сложно прогнозировать дальнейшее укрепление евро по отношению к доллару в среднесрочной перспективе, так как после пандемии коронавируса европейские регионы не ожидает динамичное восстановление экономики. Напротив, в США после президентских выборов в ноябре 2020 года можно ожидать более позитивного роста экономики и промышленности, нежели в Европе. При этом каждый из двух результатов американских президентских выборов имеет свои оптимистичные факторы для укрепления американской валюты.

Таким образом, рано предсказывать крах доллара и резко отказываться от него в пользу евро. Россиянам можно посоветовать не паниковать, и не совершать опрометчивых валютных покупок и конвертаций. Тем, кто ранее приобретал доллары, евро по более выгодному курсу, и хочет заработать на их текущем укреплении, можно в ближайшее время попробовать их продать при значениях 77 рублей за доллар и 92 рубля за евро, пока не наступила коррекция.

При этом валютообменные операции лучше совершать не в обменных пунктах, а на бирже. Благо теперь брокерский счет физическому лицу для выхода на биржу можно открыть легко и просто в дистанционном режиме. Данный счет прост в обслуживании через банковское или брокерское приложение, а комиссии минимальны, особенно по сравнению с обменниками. К тому же вы можете не отслеживать движение валютного курса в течение дня, а установить в приложении заявку на продажу/покупку российской или иностранной валюты по желаемому курсу, исходя из текущей конъюнктуры рынка. Все это позволяет совершать валютообменные операции гражданам более выгодно и безопасно.

Также не стоит конвертировать валюту в обменных пунктах в выходные и праздничные дни. Обменные пункты приобретают валюту на той же бирже, и в нерабочее время биржи закладывают большую маржу в свои котировки.

«СП»: — А если говорить о долгосрочной перспективе?

— Если же у гражданина преобладают инвестиционные настроения, а не просто преследование цели формирования оптимальной структуры своих сбережений в «матрасе», то стоит добавить, что интересных с точки зрения доходности инструментов в евро на финансовом рынке России почти нет. Напротив, много биржевых и внебиржевых продуктов, номинированных в долларах и рублях. И каждый обыватель может подобрать инструмент, соответствующий его риск-профилю (приемлемому для него риску), обратившись в солидную, надежную брокерскую компанию, имеющую лицензию Центрального банка России

Следует помнить, что чем выше риск, тем больше возможная доходность. Но свои аппетиты к риску следует снижать в периоды финансовой нестабильности, как сейчас, и наоборот, можно наращивать долю рискованных инструментов в своем инвестиционном портфеле при стабилизации экономики и конъюнктуры мирового рынка.

Вкладывая имеющиеся доллары и рубли в ценные бумаги, структурные биржевые и внебиржевые продукты посредством надежного брокера и пользуясь его грамотными консультациями, гражданин не будет переживать о валютных колебаниях. Так как его доход будет формироваться прежде всего от самого инвестиционного продукта (акции, облигации, структурной ноты и т.п.). А валютные колебания будут незначительно оказывать влияние на инвестора лишь в части налога на валютную переоценку.