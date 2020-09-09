8,5 млрд: безработные получат новые выплаты 

Официально безработные граждане России получат в сентябре выплаты на несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в сентябре россиянам, которые получают пособие по безработице, будет выплачено по три тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.
«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан. Средства на эти цели — 8,5 миллиарда рублей — будут выделены из федерального бюджета», — сказано в публикации на сайте кабинета министров.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил помощнику президента России Максиму Орешкину в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выплачивать безработным гражданам безусловный базовый доход в размере трех прожиточных минимумов трудоспособного населения (около 37 тысяч рублей) в дополнение к пособию по безработице.