Безусловный базовый доход в России. Есть ли надежда? 

По словам бывшего президента России и премьер-министра страны, речь идёт о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

Медведев сослался на иностранный опыт и отметил, что пандемия показала важность оказания поддержки людям для сохранения социальной стабильности.

Вопрос безусловного базового дохода в России за последние дни поднимается уже не первый раз. В начале недели глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести базовый доход для безработных. По его словам, это должна быть регулярная выплата фиксированной суммы, которая равна трем прожиточным минимумам для трудоспособного населения, что могло бы удовлетворить минимальные потребности гражданина с учетом семейной нагрузки. Это около 35 тысяч рублей в месяц.

Сенатор предложил выплачивать пособие вне зависимости от рода занятий и социально-экономического положения человека. По его подсчетам, на содержание зарегистрированных безработных потребуется 2,18 триллиона рублей в год.

В связи с этим экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил опасение, что если правительство установит такую выплату безработным, то количество безработных в России может резко вырасти.

«Люди, которые будут регистрироваться безработными, могут, тем не менее, втихаря работать. И если вы будете давать им денег достаточно, чтобы они могли выжить, то может оказаться, что число безработных в стране вырастет на порядок. Это нужно очень долго обсуждать», — сказал Хазин и добавил, что в рамках «нынешней экономический модели» введение новой выплаты невозможно.

Руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин , комментируя НСН эту инициативу сенатора, не исключил, что выплата пособия для безработных могла бы иметь заявительный характер.

После этого с близкой по смыслу инициативой во вторник выступил глава банка ВТБ Андрей Костин . Он предложил ввести налоговый вычет по платежам НДФЛ вплоть до отрицательного для семей малоимущих с большим количеством детей, но имеющих работу, чтобы простимулировать поиск ими работы.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН раскритиковал это предложение. По его словам, такая мера стимулирования занятости совершенно бессмысленна, ведь люди не работают не потому, что им не вычитают НДФЛ, а потому, что они просто не могут найти работу.