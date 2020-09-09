Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.00
$
76.19
89.50
89.65
Прогноз
14.09 – 21.09
$
72.60
85.25
Индексы и котировки Brent
40.31
+0.17 Золото
1929.64
–0.11 РТС
1189.47
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.09
1.1763
–0.0072
25.08
1.1835
06.09
28.08
14.08

Безусловный доход: Медведев готовит подарок россиянам 

Артём Кульша 1 час назад
Идею введения в России безусловного базового дохода следует обсудить. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось совещание единороссов по социальным проектам. В ходе него Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала важность оказания поддержки гражданам с целью сохранения социальной стабильности.
Также он напомнил, что власти некоторых стран выплачивают гражданам безусловный базовый доход и предложил однопартийцам максимально внимательно проанализировать идею его выплаты гражданам России и обсудить ее с правительством и профсоюзами.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил помощнику президента России Максиму Орешкину в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выплачивать безработным гражданам в дополнение к пособию по безработице безусловный базовый доход в размере трех прожиточных минимумов трудоспособного населения (около 37 тысяч рублей).
Комментарии 45
Личный счет , Видео , Дмитрий Медведев , Андрей Кутепов , Максим Орешкин , Единая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали по-новому обманывать россиян
Банки начали по-новому обманывать россиян
«Сейчас будут грабить»: Делягин предрек провал накопительным пенсиям
«Сейчас будут грабить»: Делягин предрек провал накопительным пенсиям
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
Минфин определил будущее пенсий россиян
Минфин определил будущее пенсий россиян
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение