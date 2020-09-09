Идею введения в России безусловного базового дохода следует обсудить. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось совещание единороссов по социальным проектам. В ходе него Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала важность оказания поддержки гражданам с целью сохранения социальной стабильности.
Также он напомнил, что власти некоторых стран выплачивают гражданам безусловный базовый доход и предложил однопартийцам максимально внимательно проанализировать идею его выплаты гражданам России и обсудить ее с правительством и профсоюзами.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил помощнику президента России Максиму Орешкину в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выплачивать безработным гражданам в дополнение к пособию по безработице безусловный базовый доход в размере трех прожиточных минимумов трудоспособного населения (около 37 тысяч рублей).