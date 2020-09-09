Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось совещание единороссов по социальным проектам. В ходе него Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала важность оказания поддержки гражданам с целью сохранения социальной стабильности.

Также он напомнил, что власти некоторых стран выплачивают гражданам безусловный базовый доход и предложил однопартийцам максимально внимательно проанализировать идею его выплаты гражданам России и обсудить ее с правительством и профсоюзами.