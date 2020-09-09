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Куда деть деньги? Россиянам дали совет 

Мария Иванова 1 час назад
Куда деть деньги? Россиянам дали совет
Фото: РИА Новости
Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Радио АВРОРА».

«Я боюсь, что при таком руководстве, как у нас, покупать валюту никогда не поздно», — подчеркнул экономист.

По его мнению, до конца 2020 года стоит покупать евро или швейцарский франк.

«Если вы хотите поиграться, то сейчас можно купить доллары, они еще укрепятся некоторое время и перед президентскими выборами в США будет хороший момент, чтобы перевложиться в евро. Это гипотеза, для тех, кто готов рисковать», — рассказал он.

По словам Делягина, хранить франки в банках лучше, чем наличными, — в любой момент их можно «перекинуть» в доллары или евро. Экономист подчеркнул, что деньги стоит положить на счет в одном из топ-10 российских банков.
Как сообщал «Рамблер», ранее инвестиционный директор AG Bisset Ульф Линдалл заявил, что в 2021 году доллару грозит 36-процентное падение к евро.
Делягин также говорил, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По его мнению, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.
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Личный счет , Михаил Делягин
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