Россиянам предлагают новую страховку от потери работы 

Страховые компании в России предлагают гражданам новые виды финансовой защиты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

В частности, речь идёт о случаях увольнения по соглашению сторон, о не продлении трудового контракта, а также несоответствии занимаемой должности или провале испытательного срока.

Как стало известно от участников рынка, в среднем страховки от потери работы стоят от 2 тысяч рублей на год и делятся на три типа.

Первый вариант представляет собой дополнительную защиту при оформлении ипотеки или автокредита. Второй — дополнение к полису накопительного страхования жизни. Третий — полис, который можно купить на случай недобровольного увольнения.

Отмечается, что выплаты по таким договорам могут составлять от 25 тысяч рублей в месяц и могут доходить до 50 тысяч. При этом, на страховое возмещение уволенному можно будет начать претендовать только после документального подтверждения статуса безработного — предоставления справки из службы занятости населения.