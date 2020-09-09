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Россиянам предлагают новую страховку от потери работы 

Deita.ru 49 минут назад
Россиянам предлагают новую страховку от потери работы
Фото: ТАСС
Страховые компании в России предлагают гражданам новые виды финансовой защиты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
В частности, речь идёт о случаях увольнения по соглашению сторон, о не продлении трудового контракта, а также несоответствии занимаемой должности или провале испытательного срока.
Как стало известно от участников рынка, в среднем страховки от потери работы стоят от 2 тысяч рублей на год и делятся на три типа.
Первый вариант представляет собой дополнительную защиту при оформлении ипотеки или автокредита. Второй — дополнение к полису накопительного страхования жизни. Третий — полис, который можно купить на случай недобровольного увольнения.
Отмечается, что выплаты по таким договорам могут составлять от 25 тысяч рублей в месяц и могут доходить до 50 тысяч. При этом, на страховое возмещение уволенному можно будет начать претендовать только после документального подтверждения статуса безработного — предоставления справки из службы занятости населения.
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Комментарии
Личный счет , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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