Расходы россиян в августе стали рекордными

Повседневные траты россиян в августе увеличились на 0,5% по сравнению с июлем, а по сравнению с прошлым годом рост составил 5,3% — повседневные расходы граждан в августе стали самыми высокими для этого месяца, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В августе 2020 года россияне слегка увеличили свои повседневные расходы (0,5%). За год рост оказался более существенным (5,3%). Реальные (очищенные от инфляции) расходы за месяц не изменились…. Расходы в августе являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений", — говорится в исследовании.

Холдинг отмечает, что лидером по росту расходов по сравнению с предыдущим месяцем стал Северо-Западный федеральный округ (2,4%).

"Стоит отметить, что Дальневосточный и Центральный ФО стали единственными округами, где было отмечено падение (минус 3,2% и минус 1,5% соответственно)", — сообщает "Ромир".

Жители Москвы в августе сократили свои расходы по сравнению с июлем на 3,6%, жители Петербурга — увеличили их на 5,1%.

По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились в Сибирском (минус 2,8%), Уральском (минус 6,5%) и Дальневосточном (минус 7,4%) федеральных округах.

"Мы видим существенные расхождения в динамике расходов по округам, но говорить о структурных изменениях пока рано: расхождения могут быть вызваны волатильностью", — добавляется в сообщении.

Расходы москвичей по сравнению с прошлым годом выросли на 11,6%, петербуржцев — на 13,6%.

Расходы россиян с низким доходом не изменились за месяц, граждан со средним доходом — выросли на 1,7%, с высоким доходом — снизились на 0,5%. Траты граждан по сравнению с августом прошлого года выросли среди всех трех доходных групп — на 3,6%, 9,8% и 0,5% соответственно.

"Наблюдается значимая разница между ростом расходов доходных групп. Вероятно, среднедоходная группа наращивает расходы для поддержания своего привычного уровня потребления", — отмечает "Ромир".

Исследование "Ромира" основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.