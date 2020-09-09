Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами 

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев предложил обсудить введение безусловного базового дохода, чтобы бедные не бузили. Об этом экономист Михаил Хазин заявил в своем телеграме.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Медведев предложил единороссам максимально внимательно проанализировать идею выплаты гражданам России безусловного базового дохода и обсудить ее с правительством и профсоюзами.
«Это, понятно, чтобы бедные не бузили. Но есть фокус…» — прокомментировал Хазин.
Таковым он назвал правильное введение безусловного базового дохода. В пример неправильной реализации правильной инициативы он привел индексацию цен в малых городах одновременно с индексацией пенсий.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил помощнику президента России Максиму Орешкину в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выплачивать безработным гражданам в дополнение к пособию по безработице безусловный базовый доход в размере трех прожиточных минимумов трудоспособного населения (около 37 тысяч рублей).