Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами 

Все новости на карте

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Медведев предложил единороссам максимально внимательно проанализировать идею выплаты гражданам России безусловного базового дохода и обсудить ее с правительством и профсоюзами.

«Это, понятно, чтобы бедные не бузили. Но есть фокус…» — прокомментировал Хазин.

Таковым он назвал правильное введение безусловного базового дохода. В пример неправильной реализации правильной инициативы он привел индексацию цен в малых городах одновременно с индексацией пенсий.