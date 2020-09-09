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Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами 

Артём Кульша 1 час назад
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Фото: РИА Новости
Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев предложил обсудить введение безусловного базового дохода, чтобы бедные не бузили. Об этом экономист Михаил Хазин заявил в своем телеграме.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Медведев предложил единороссам максимально внимательно проанализировать идею выплаты гражданам России безусловного базового дохода и обсудить ее с правительством и профсоюзами.

«Это, понятно, чтобы бедные не бузили. Но есть фокус…» — прокомментировал Хазин.

Таковым он назвал правильное введение безусловного базового дохода. В пример неправильной реализации правильной инициативы он привел индексацию цен в малых городах одновременно с индексацией пенсий.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил помощнику президента России Максиму Орешкину в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выплачивать безработным гражданам в дополнение к пособию по безработице безусловный базовый доход в размере трех прожиточных минимумов трудоспособного населения (около 37 тысяч рублей).
Видео дня. Предприятия не смогут заплатить отложенные налоги в 2020 году
Комментарии 10
Личный счет , Дмитрий Медведев , Михаил Хазин , Андрей Кутепов , Максим Орешкин , Единая Россия
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