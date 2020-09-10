В августе россияне рекордно закредитовались

Все новости на карте

В августе 2020 года крупнейшие российские банки зарегистрировали существенный рост выдачи потребительских кредитов гражданам по сравнению с месяцем ранее.

Объем ссуд вырос на треть до триллион рублей. По словам экспертов, это объясняется активностью жителей страны рефинансированием кредитов и отложенным спросом.

По сравнению год к году рост потребительского кредитования может составить 30-35%.

Предыдущий максимум был установлен в декабре 2019 года — более 971 миллиарда рублей. Существенную долю в займах занимает ипотека, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, зарплатным клиентам российских банков стало сложнее получить потребительский займ.