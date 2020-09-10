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В августе россияне закредитовались в банках на триллион рублей 

Русская Планета 2 часа назад
В августе россияне рекордно закредитовались
Фото: ТАСС
В августе 2020 года крупнейшие российские банки зарегистрировали существенный рост выдачи потребительских кредитов гражданам по сравнению с месяцем ранее.
Объем ссуд вырос на треть до триллион рублей. По словам экспертов, это объясняется активностью жителей страны рефинансированием кредитов и отложенным спросом.
По сравнению год к году рост потребительского кредитования может составить 30-35%.
Предыдущий максимум был установлен в декабре 2019 года — более 971 миллиарда рублей. Существенную долю в займах занимает ипотека, пишет «Коммерсант».
Как сообщалось, зарплатным клиентам российских банков стало сложнее получить потребительский займ.
Процент одобренных кредитов среди этой категории снизился до минимума с начала эпидемии коронавируса. Как сообщил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков, ситуация связана с ужесточением условий кредитования — банки ориентируются на наиболее надежных заемщиков.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Волков
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