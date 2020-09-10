Мошенники подделывают популярный у россиян сайт

Злоумышленники принялись копировать один из самых популярных порталов среди россиян – «Госуслуги», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

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Об этом стало известно от консультанта Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александра Рогозина

По его словам, мошенники активно создают поддельные сайты, которые внешне неотличимы от государственного портала, полностью копируют его дизайн и интерфейс.

Однако, отличительной особенностью фальшивых сайтов становятся объявления о якобы больших выплатах или льготах, предназначенных для их пользователей.

Сами ссылки на поддельные сайты продвигаются в Сети в виде рекламы. Специалисты предупреждают россиян об угрозе обещаний быстрой выгоды.

Как правило, все подобные приманки закачиваются списанием денег с банковской карты доверчивого человека, ставшего жертвой жуликов.

Эксперты рекомендуют гражданам тщательно проверять название сайте в адресной строке прежде чем выполнять на нём какие-либо действия.