Мошенники подделывают популярный у россиян сайт

Злоумышленники принялись копировать один из самых популярных порталов среди россиян – «Госуслуги», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
Об этом стало известно от консультанта Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александра Рогозина
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По его словам, мошенники активно создают поддельные сайты, которые внешне неотличимы от государственного портала, полностью копируют его дизайн и интерфейс.
Однако, отличительной особенностью фальшивых сайтов становятся объявления о якобы больших выплатах или льготах, предназначенных для их пользователей.
Сами ссылки на поддельные сайты продвигаются в Сети в виде рекламы. Специалисты предупреждают россиян об угрозе обещаний быстрой выгоды.
Как правило, все подобные приманки закачиваются списанием денег с банковской карты доверчивого человека, ставшего жертвой жуликов.
Эксперты рекомендуют гражданам тщательно проверять название сайте в адресной строке прежде чем выполнять на нём какие-либо действия.
Кроме этого, отмечается, что настоящий сайт Госуслуг не будет запрашивать повторного ввода логина и пароля в случае открытия портала в соседней вкладке браузера.