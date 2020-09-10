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Страховка: деньги россиян оказались под угрозой 

Павел Тиунов 1 час назад
Страховка: деньги россиян оказались под угрозой
Фото: РИА Новости
Некоторые страховые договоры оказываются не действительными, если жертва мошенников сама раскрывает аферистам информацию по карте и счету, заявил РИА Новости эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Марат Сафиулин. Эксперт перед оформлением страховки рекомендует тщательно вычитывать соглашение.
Речь идет о документах, в которых своими словами прописывается девятая статья закона «О национальной платежной системе», содержащая в себе порядок использования электронных средств платежа и указывающая на то, что передавать сведения о счете или карте третьим лицам нельзя.
Указанное положение зачастую становится причиной для банка для последующего отказа в выплате похищенных денег, поскольку клиент не придерживался правил, прописанных в договоре страхования.

«В этом случае страховка для вас — пустышка, а для банка — дополнительная накрутка денег с добропорядочных клиентов», — пояснил Сафиулин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российские банкиры перечислили наиболее распространенные аферы, которыми пользуются мошенники. Так, пенсионеров вынуждают делиться данными банковских карт, обещая надбавку к пенсии, нуждающихся в материальной помощи завлекают на специально созданные сайты с просьбой оплатить почтовый перевод, а также во время пандемии сильное развитие получила торговля несуществующими вакцинами от коронавируса.
Видео дня. Россияне отказываются от банковских карт
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Личный счет , РИА Новости
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