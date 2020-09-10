Россияне перестали платить по долгам МФО 

России продолжают накапливать задолженность перед микро-финансовыми организациями, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», на 31 июля текущего года россияне задолжали на 9,18% больше денег, чем в прошлом году. При этом, объёмы просроченной задолженности сроком более 90 дней достигли уровня 44,78%.

Эксперты считают, что долги россиян растут из-за изменения политики взысканий. Так, всё большее распространение начали получать судебные процедуры. Вместе с этим, МФО начали обращаться к своим собственным коллекторским службам, чтобы хотя бы частично компенсировать снижение максимального порога кредитных ставок.

Специалисты прогнозируют дальнейший спад спроса на деятельность МФО. Отмечается, что это в первую очередь связано с кризисом, сократившим базу потенциальных заёмщиков и с ужесточением правил выдачи кредитов.