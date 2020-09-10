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Россияне перестали платить по долгам МФО 

Deita.ru 1 час назад
Россияне перестали платить по долгам МФО
Фото: ТАСС
России продолжают накапливать задолженность перед микро-финансовыми организациями, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», на 31 июля текущего года россияне задолжали на 9,18% больше денег, чем в прошлом году. При этом, объёмы просроченной задолженности сроком более 90 дней достигли уровня 44,78%.
Эксперты считают, что долги россиян растут из-за изменения политики взысканий. Так, всё большее распространение начали получать судебные процедуры. Вместе с этим, МФО начали обращаться к своим собственным коллекторским службам, чтобы хотя бы частично компенсировать снижение максимального порога кредитных ставок.
Специалисты прогнозируют дальнейший спад спроса на деятельность МФО. Отмечается, что это в первую очередь связано с кризисом, сократившим базу потенциальных заёмщиков и с ужесточением правил выдачи кредитов.
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