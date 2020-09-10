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Россиянам начнут бесплатно проводить газ 

Lenta.ru и ещё 1 53 минуты назад
Россиянам бесплатно проведут газ
Фото: ТАСС
Россиянам, проживающим в четырех регионах, в экспериментальном порядке начнут бесплатно проводить газ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Минэнерго. Такая модель получила название социальной концепции газификации.
Инициатива министерства будет опробована в четырех субъектах РФ: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Их жителям не придется платить за проведение газа к домам и дачам.
Право на льготу получат все жители регионов, попавших под действие пилотного проекта, независимо от того, сколько времени они проводят на участке, который собираются газифицировать. Ожидается, что реализация программы начнется в середине 2021 года, хотя ее сроки только предстоит утвердить на уровне правительства.
Финансировать программу планируется за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний. В настоящее время стоимость газификации участка колеблется от 45 до 280 тысяч рублей в зависимости от региона.
По действующему законодательству, газификация субъектов России проводится в рамках региональных и межрегиональных программ. При этом, по оценке Счетной палаты, план по газификации за последние три года выполнен на 15 процентов. В свою очередь Минэнерго утверждает, что текущий уровень газификации в целом по России составляет 70 процентов от потребностей населения.
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Комментарии 1
Личный счет , Счетная палата , Минэнерго , Ведомости
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