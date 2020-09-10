Россиянам бесплатно проведут газ

Россиянам, проживающим в четырех регионах, в экспериментальном порядке начнут бесплатно проводить газ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Минэнерго . Такая модель получила название социальной концепции газификации.

Инициатива министерства будет опробована в четырех субъектах РФ: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Их жителям не придется платить за проведение газа к домам и дачам.

Право на льготу получат все жители регионов, попавших под действие пилотного проекта, независимо от того, сколько времени они проводят на участке, который собираются газифицировать. Ожидается, что реализация программы начнется в середине 2021 года, хотя ее сроки только предстоит утвердить на уровне правительства.

Финансировать программу планируется за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний. В настоящее время стоимость газификации участка колеблется от 45 до 280 тысяч рублей в зависимости от региона.