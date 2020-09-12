Россияне сочли правильной собственную бедность

Падение уровня жизни в массовом сознании россиян превратилось в новую норму, сообщает ИА DEITA.RU.

К такому выводу можно прийти, рассматривая результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения . Исходя из материалов ВЦИОМа, с одной стороны, россияне признают сокращение собственных доходов, более того — не видят реальных перспектив их увеличения. Со стороны другой, значительная часть из них не считает, что дела в стране идут в каком-то неправильном направлении.

По результатам нового опроса ВЦИОМ, текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, 49% оценили его как среднее. Фактически, после весны это максимальные значения положительных оценок.

По данным Росстата, во втором квартале реальные располагаемые доходы населения рухнули на 8% — рекордно с 1999 года. В денежном выражении покупательная способность потребителей просела на 1,1 триллиона рублей.

При этом программы социальной помощи, согласно Росстату , оказались относительно мизерными: суммарно в апреле-июне дополнительные выплаты гражданам составили всего 74 миллиарда рублей.

Третий кризис за последние 12 лет отбросил уровень жизни в стране к отметкам 2007 года. По расчетам правительства, к концу года каждый седьмой в России окажется за чертой прожиточного минимума, который установлен на уровне 11731 рубль для трудоспособного населения, 8944 рубля для пенсионеров и 10721 рубль для детей.