Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.90
$
75.25
88.76
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
73.90
87.57
Индексы и котировки Brent
39.83
–0.25 Золото
1940.38
–0.11 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1846
–0.0056
28.08
1.1903
08.09
31.08
17.08

Россияне считают правильной собственную бедность 

Deita.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне сочли правильной собственную бедность
Фото: Deita.ru
Падение уровня жизни в массовом сознании россиян превратилось в новую норму, сообщает ИА DEITA.RU.
К такому выводу можно прийти, рассматривая результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Исходя из материалов ВЦИОМа, с одной стороны, россияне признают сокращение собственных доходов, более того — не видят реальных перспектив их увеличения. Со стороны другой, значительная часть из них не считает, что дела в стране идут в каком-то неправильном направлении.
По результатам нового опроса ВЦИОМ, текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, 49% оценили его как среднее. Фактически, после весны это максимальные значения положительных оценок.
По данным Росстата, во втором квартале реальные располагаемые доходы населения рухнули на 8% — рекордно с 1999 года. В денежном выражении покупательная способность потребителей просела на 1,1 триллиона рублей.
При этом программы социальной помощи, согласно Росстату, оказались относительно мизерными: суммарно в апреле-июне дополнительные выплаты гражданам составили всего 74 миллиарда рублей.
Третий кризис за последние 12 лет отбросил уровень жизни в стране к отметкам 2007 года. По расчетам правительства, к концу года каждый седьмой в России окажется за чертой прожиточного минимума, который установлен на уровне 11731 рубль для трудоспособного населения, 8944 рубля для пенсионеров и 10721 рубль для детей.
Как отмечает экономист Евгений Гонтмахер, самые бедные регионы — это так называемые депрессивные регионы внутри многих субъектов Севера России, центральных регионов страны, Сибири. Это малые и средние города (особенно малые), сельская местность.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Deita.ru: последние новости
Россиянам возместят недоплаченные пенсии Россиянам возместят недоплаченные пенсии Куда девать деньги? Делягин дал ценный совет Куда девать деньги? Делягин дал ценный совет Мошенники начали подделывать портал Госуслуг Мошенники начали подделывать портал Госуслуг
Комментарии
Личный счет , Экономика , Евгений Гонтмахер , Росстат , ВЦИОМ , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявлены новые «коронавирусные» выплаты
Объявлены новые «коронавирусные» выплаты
ЕС пригрозил расширить санкции против Белоруссии
ЕС пригрозил расширить санкции против Белоруссии
В Германии оценили последствия отказа от газа из РФ
В Германии оценили последствия отказа от газа из РФ
Украина перешла на виртуальный реверс
Украина перешла на виртуальный реверс
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение