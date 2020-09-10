Сервис Работа.ру и портал «Рамблер» выяснили, почему россияне меняют профессии 

Сервис Работа.ру и портал «Рамблер» провели исследование и выяснили, как часто жители России меняют работу и меняли ли они когда-либо профессию. В опросе приняли участие более 4200 пользователей портала «Рамблер» и более 4000 пользователей сервиса Работа.ру.

Ровно половина опрошенных жителей России отметили, что им приходилось менять профессию уже несколько раз. Четверть респондентов заявила, что они меняли профессию лишь однажды, столько же участников исследования всю жизнь работали по одной специальности.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: 4200 респондентов

Время проведения: сентябрь 2020 года

Приходилось ли вам когда-либо менять профессию?

Работа.ру

28% респондентов указали, что им пришлось сменить профессию из-за низких доходов на работе по прежней специальности. Каждый пятый опрошенный отметил, что не мог найти подходящее место для работы в предыдущей профессии. 13% участников исследования признались, что устали от предыдущего рода деятельность. По 10% респондентов сменили профессию из-за получения нового образования или переезда в другой город или страну. 4% опрошенным удалось монетизировать собственное хобби и сделать его основной профессией.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: 3150 респондентов, которым приходилось менять профессию

Время проведения: сентябрь 2020 года

Из-за чего вам приходилось сменить профессию?

работа.ру

работа.ру

76% опрошенных жителей России отметили, что им удалось обучиться новой профессии самостоятельно. 3% начинали обучение, но забрасывали. Столько же опрошенных указали, что изучают новую специальность прямо сейчас. 18% респондентов отметили, что самостоятельно не учились никаким профессиям.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: 4200 респондентов

Время проведения: сентябрь 2020 года

Удавалось ли вам самостоятельно обучиться новой профессии?

работа.ру

То, что россияне не работают всю жизнь по одной специальности, подтверждают и данные исследования сервиса Работа.ру. Большинство опрошенных (64%) указали, что не работают по профессии, которую получали в училищах или ВУЗах. При этом 40% респондентов отметили, что вообще никогда не работали по специальности из диплома, а 24% — работали, но в прошлом. Только 36% участников продолжают дело, изученное в институте.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 4000 респондентов

Время проведения: сентябрь 2020 года

Работаете ли вы по специальности, по которой получали образование (среднее-специальное или высшее)?

работа.ру

работа.ру

При этом работу жители России меняют не так часто. Больше всего респондентов (32%) отметили, что никогда не меняли работу и всегда трудились в одной компании. 29% опрошенных указали, что работают на одном месте около 4-5 лет. 18% участников исследования меняют работу один раз в 1-2 года, 14% — раз в 3 года. 7% респондентов признались, что ищут новую работу чаще, чем раз в год.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 4000 респондентов

Время проведения: сентябрь 2020 года

Как часто вы меняете работу?