Объем операций граждан по акциям на бирже вырос на 70% в этом году, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на международном банковском форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

"Объем операций населения в этом году на 70% больше по акциям на бирже, чем по акциям в прошлом году. Растут вложения граждан в облигации — и ОФЗ, и банковские облигации, и облигации нерезидентов, — достаточно активно", — сказала она.

Данилова отметила, что банкам следует готовиться, что в условиях сниженных процентных ставок, граждане становятся более заинтересованными в других инструментах сбережения, Так, снижается их интерес к депозитам, и растет привлекательность альтернативных каналов.

По ее словам, большая часть средств населения по прежнему "притекает" на банковские вклады, тем не менее достаточно значимая часть средств идет на альтернативные источники сбережения. Их доля устойчиво растет и в каком-то смысле является менее волатильной, чем банковские депозиты, подчеркнула Данилова.