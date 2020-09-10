Россиян порадовали прогнозом по ценам

Годовая инфляция по итогам августа составила 3,6 процента. До конца этого года и в следующем дезинфляционное влияние спроса будет превалировать, пообещал Заботкин. По июльскому прогнозу ЦБ, инфляция в этом году составит 3,7-4,2 процента, в 2021 году — 3,5-4 процента.