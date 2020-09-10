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«Небываемое бывает»: в России в 2021 году зарплаты вырастут на целых 4% 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянам предрекли рекордный рост зарплат
Фото: ТАСС
Экономисты снова удивляют обывателей своим беспримерным оптимизмом. Как некогда было выбито на петровской наградной медали, которая вручалась участникам едва ли не первого победоносного русского морского сражения между отечественными лодками и шведскими судами, — «Небываемое бывает». Так и здесь. Хотите верьте — хотите нет, но исследования, проведённые в Финансовом университете при Правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в стране вполне может составить 3,5–4%. Более того, исследователи в следующем году ждут роста ВВП аж на 2–2,5% (краткий отчёт об их изыскании есть у NEWS.ru). Возможно такое или нет — можете ответить, конечно, себе на это и сами, а можете — после того, как прочитаете данный материал.
В основу масштабного анализа Финансового университета были положены результаты исследований потребительских настроений россиян в части готовности приобретать различные товары и услуги. Данные собирались при помощи телефонных опросов, проводившихся в июле—августе нынешнего года в городах с населением более 250 тысяч человек.
Выяснилось, что рост реальных доходов населения в 2021 году окажется в положительной зоне, хотя он и будет незначительным — менее 0,5%.
Наибольший рост реальной зарплаты мы ожидаем в следующих городах с населением более 250 тысяч человек: Казань, Новороссийск, Оренбург, Тольятти, Калининград, Иваново, Улан-Удэ, Чита, Севастополь, Краснодар.
В пользу такого развития событий говорит высокая потребительская активность населения, которую мы наблюдаем на различных рынках товаров и услуг.
Как пояснил NEWS.ru сам автор исследования, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, «наша страна проскочила кризис на удивление легко». Цены на нефть восстановились и держатся выше $40 за баррель, что даёт возможность правительству финансировать все наши социальные расходы, замечает он.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ:
Есть с чем сравнить. Ведь стоит вспомнить, что 2019 год был экономически плохим. Он характеризовался падением потребительской активности и доходов населения. И разворот потребительского поведения начался в ноябре-декабре 2019 года. Народ тогда перешёл от сберегательного поведения к потребительской экспансии. И эти тренды не изменились и теперь, после трёхмесячного локдауна.

Кроме того, важно учитывать, что реальные зарплаты населения в первом полугодии в основном выросли, несмотря на коронавирусно-нефтяной эксцесс, отмечает Зубец. При этом в России серьёзный кризис не произошёл, уверен он.

Единственная проблема у нас — это застойная безработица, которая пока уходить не хочет. Виной тому предпринимательское искушение прелестями удалённой работы и оптимизаторское сокращение персонала. Рынки — это психология. На самом деле всё более-менее неплохо, — сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.
Единственное, что Россию может «подкосить» — внешний кризис (сокращение спроса на нефть и газ, новые санкции, вторая волна коронавируса), признал специалист.

Не знаю, не знаю

И всё-таки вопрос с ростом реальных заработных плат неоднозначный, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Прогноз, который дают исследователи, достаточно оптимистичный и основан на замерах потребительского настроения, хотя реальная ситуация может быть совсем другой, рассуждает она.
Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова:
Конечно, номинальный рост заработной платы мы получим, исходя из индексации на рост инфляции. Но реальный рост связан с более высоким повышением заработных плат. А сейчас многие компании не только не повышают заработные платы, но и стараются снизить их. Стоит ещё учитывать и экономическую ситуацию, связанную с низким уровнем цен на нефть на мировом рынке. Это будет тормозить рост заработных плат в нефтегазовой отрасли.
Однако с макроэкономической точки зрения, подчёркивает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова, серьёзного кризиса в экономике не было, деловая активность сохранилась, и если в будущем не будет больше таких ограничений, то потенциал для роста экономики и реальных заработных плат есть.
Это может быть во второй половине 2021 года и позже, — прогнозирует экономист.
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Личный счет , Алексей Зубец , Торгово-промышленная палата , Финансовый университет
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