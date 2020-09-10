Россиянам предрекли рекордный рост зарплат

Экономисты снова удивляют обывателей своим беспримерным оптимизмом. Как некогда было выбито на петровской наградной медали, которая вручалась участникам едва ли не первого победоносного русского морского сражения между отечественными лодками и шведскими судами, — «Небываемое бывает». Так и здесь. Хотите верьте — хотите нет, но исследования, проведённые в Финансовом университете при Правительстве РФ , показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в стране вполне может составить 3,5–4%. Более того, исследователи в следующем году ждут роста ВВП аж на 2–2,5% (краткий отчёт об их изыскании есть у NEWS.ru). Возможно такое или нет — можете ответить, конечно, себе на это и сами, а можете — после того, как прочитаете данный материал.

В основу масштабного анализа Финансового университета были положены результаты исследований потребительских настроений россиян в части готовности приобретать различные товары и услуги. Данные собирались при помощи телефонных опросов, проводившихся в июле—августе нынешнего года в городах с населением более 250 тысяч человек.

Выяснилось, что рост реальных доходов населения в 2021 году окажется в положительной зоне, хотя он и будет незначительным — менее 0,5%.

Наибольший рост реальной зарплаты мы ожидаем в следующих городах с населением более 250 тысяч человек: Казань, Новороссийск, Оренбург, Тольятти, Калининград, Иваново, Улан-Удэ, Чита, Севастополь, Краснодар.

В пользу такого развития событий говорит высокая потребительская активность населения, которую мы наблюдаем на различных рынках товаров и услуг.

Как пояснил NEWS.ru сам автор исследования, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец , «наша страна проскочила кризис на удивление легко». Цены на нефть восстановились и держатся выше $40 за баррель, что даёт возможность правительству финансировать все наши социальные расходы, замечает он.

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ:

Есть с чем сравнить. Ведь стоит вспомнить, что 2019 год был экономически плохим. Он характеризовался падением потребительской активности и доходов населения. И разворот потребительского поведения начался в ноябре-декабре 2019 года. Народ тогда перешёл от сберегательного поведения к потребительской экспансии. И эти тренды не изменились и теперь, после трёхмесячного локдауна.

Кроме того, важно учитывать, что реальные зарплаты населения в первом полугодии в основном выросли, несмотря на коронавирусно-нефтяной эксцесс, отмечает Зубец. При этом в России серьёзный кризис не произошёл, уверен он.

Единственная проблема у нас — это застойная безработица, которая пока уходить не хочет. Виной тому предпринимательское искушение прелестями удалённой работы и оптимизаторское сокращение персонала. Рынки — это психология. На самом деле всё более-менее неплохо, — сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.

Единственное, что Россию может «подкосить» — внешний кризис (сокращение спроса на нефть и газ, новые санкции, вторая волна коронавируса), признал специалист.

Не знаю, не знаю

И всё-таки вопрос с ростом реальных заработных плат неоднозначный, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Прогноз, который дают исследователи, достаточно оптимистичный и основан на замерах потребительского настроения, хотя реальная ситуация может быть совсем другой, рассуждает она.

Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова:

Конечно, номинальный рост заработной платы мы получим, исходя из индексации на рост инфляции. Но реальный рост связан с более высоким повышением заработных плат. А сейчас многие компании не только не повышают заработные платы, но и стараются снизить их. Стоит ещё учитывать и экономическую ситуацию, связанную с низким уровнем цен на нефть на мировом рынке. Это будет тормозить рост заработных плат в нефтегазовой отрасли.

Однако с макроэкономической точки зрения, подчёркивает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова, серьёзного кризиса в экономике не было, деловая активность сохранилась, и если в будущем не будет больше таких ограничений, то потенциал для роста экономики и реальных заработных плат есть.

Это может быть во второй половине 2021 года и позже, — прогнозирует экономист.