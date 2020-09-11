Проезд в автобусах захотели сделать бесплатным

Минтрансе рассчитывают, что через 15 лет проезд в общественном транспорте можно будет сделать бесплатным. Однако взамен с автомобилистов будут взимать плату за проезд по большинству дорог на личных авто, в том числе и в крупных городах.

Минтранс допустил возможность сделать проезд на общественном транспорте в российских городах бесплатным с 2035 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии, который подготовило ведомство.

Общественный транспорт может стать бесплатным при условии введения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов, отмечает министерстве. При этой схеме предполагается, что с 2025 года станет платным проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Однако станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, в стратегии не уточняется.

В документе указано, что внедрение такого механизма поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением.

«В том числе [механизм нужен] для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах», — отмечается в проекте стратегии.

Минтранс предлагает в районах массовой застройки активно развивать внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт), а на территориях населенных — стимулировать население ездить на немоторизированных видах транспорта, таких как велосипеды, самокаты.

Новая транспортная стратегия Минтранса находится в процессе доработки, и проект с бесплатной системой общественного транспорта пока что на стадии обсуждения. Финальная версия стратегии будет внесена в правительство в феврале 2021 года, рассказал РБК источник, близкий к правительству.

У большинства жителей России общественный транспорт пользуется все меньшей популярностью. РБК указывает на доклад Минтранса, согласно которому в 2019 году продолжилась тенденция оттока пассажиров с общественного транспорта. В качестве причины отмечается «кардинальное улучшение дорожных условий, особенно в европейской части страны». При этом в Москве, благодаря удобному общественному транспорту и парковочной политике, удалось вернуть часть пассажиров в городскую транспортную систему. В частности, был зафиксирован двукратный рост популярности каршеринга.

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«Общественный транспорт — это государственная услуга, и она имеет свою себестоимость. Средства, получаемые от продажи билетов, и сегодня не окупают всю ее стоимость, и транспорт субсидируется за счет бюджетов Федерации», — указал он в беседе с РБК, добавив, что при бесплатном общественном транспорте основная нагрузка ляжет на бюджеты и будет распределена поровну среди всех налогоплательщиков.

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, такое нововведение возможно лишь в некоторых городах-миллионниках с развитой транспортной отраслью. Он считает, что с помощью механизма «пользователь платит» и пересадки пассажиров на общественный транспорт у Минтранса получится решить проблему с доступом к городской инфраструктуре и улучшить экологическую ситуацию. Худалов также уверен, что идея может получить широкую общественную поддержку ввиду своей выраженной социальной направленности.

С юридической точки зрения сам механизм «пользователь платит» уже возможен, однако вводить плату за проезд местные власти не могут, заявил юрист фирмы « Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов . Дело в том, что закон предусматривает обязательное наличие альтернативных бесплатных дорог.