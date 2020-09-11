Россиянам пересчитают пенсии 

Ежегодную индексацию всех пенсий хотят ввести в России. Также планируется пересчитать выплаты работающим пенсионерам, начиная с 2015 года.

Такой законопроект рассмотрят депутаты Госдумы в осеннюю сессию. Это обусловлено принятой поправкой в Конституцию, поясняют «Известия». Законопроект предполагает, что все виды пенсий в России должны пересматриваться как минимум раз в год.

В документе также говорится о доиндексации и перерасчёте выплат работающим пенсионерам, начиная с 2015 года, по итогам которого индексация составила 4% вместо официальных 12,9% уровня инфляции в стране. По подсчётам авторов инициативы, для компенсации выплат из бюджета нужно будет потратить 1,3 трлн рублей.

По словам инициатора законопроекта — зампреда фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, индексация для работающих пенсионеров до этого момента всё время откладывалась с 2016 года на более поздний срок, так что законопроект должен исправить ситуацию.

Издание отмечает, что инициатива уже получила одобрение комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там отметили, что закон необходим ввиду требований новых норм Конституции.