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Россиянам пересчитают пенсии 

News.ru 1 час назад
Россиянам пересчитают пенсии
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ежегодную индексацию всех пенсий хотят ввести в России. Также планируется пересчитать выплаты работающим пенсионерам, начиная с 2015 года.
Такой законопроект рассмотрят депутаты Госдумы в осеннюю сессию. Это обусловлено принятой поправкой в Конституцию, поясняют «Известия». Законопроект предполагает, что все виды пенсий в России должны пересматриваться как минимум раз в год.
В документе также говорится о доиндексации и перерасчёте выплат работающим пенсионерам, начиная с 2015 года, по итогам которого индексация составила 4% вместо официальных 12,9% уровня инфляции в стране. По подсчётам авторов инициативы, для компенсации выплат из бюджета нужно будет потратить 1,3 трлн рублей.
По словам инициатора законопроекта — зампреда фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, индексация для работающих пенсионеров до этого момента всё время откладывалась с 2016 года на более поздний срок, так что законопроект должен исправить ситуацию.
Издание отмечает, что инициатива уже получила одобрение комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там отметили, что закон необходим ввиду требований новых норм Конституции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что члены партии «Справедливая Россия» внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий выплачивать пенсионерам процент от суммы недополученных пенсий. В случае принятия закон установит особый порядок возмещения недополученных пенсионерами средств в случаях, когда государственный орган ошибся при установлении или выплате страховой пенсии.
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Комментарии 6
Личный счет , Маленькая пенсия , Работающие пенсионеры , Госдума , Справедливая Россия , газета "Известия"
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