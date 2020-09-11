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Денег нет: идея Медведева о базовом доходе провалилась 

Артём Кульша 23 минуты назад
Денег нет: идея Медведева о базовом доходе провалилась
Фото: РИА Новости
Власти России не смогут позволить себе выплачивать безусловный базовый доход в размере выше размера прожиточного минимума. Об этом аналитик компании «Телетрейд» Петр Пушкарев заявил «Известиям».
9 сентября, как сообщал «Рамблер», председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев предложил однопартийцам максимально внимательно проанализировать идею выплаты гражданам России безусловного базового дохода и обсудить ее с правительством и профсоюзами.
Сегодня Пушкарев заявил, что, если выплачивать безусловный базовый доход в заметно большем размере, чем размер прожиточного минимума (немногим более 12 тысяч рублей в настоящее время), то федеральный бюджет России не осилит такую задачу. Он напомнил, что вся доходная часть бюджета, которая была спрогнозирована еще до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и вызванного ею кризиса, составляла 20,379 триллиона рублей.

«Даже если выплачивать хотя бы 18,2 тысячи рублей, и уж меньше реалистичный прожиточный минимум трудно себе представить, то это 218,4 тысячи рублей в год. Для выплат всему населению страны потребовалось бы ежегодно из бюджета от 20 триллионов рублей и более», — рассказал аналитик.

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Личный счет , Дмитрий Медведев , Единая Россия , газета "Известия"
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