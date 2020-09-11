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В магазинах могут ввести двойные ценники 

Газета.Ru 1 час назад
Сколько за литр: в магазинах введут двойные ценники?
Фото: Газета.Ru
Союз потребителей России предложил ввести во всех магазинах двойные ценники с указанием стоимости товара как за упаковку, так и за литр или килограмм. Инициатива направлена в Минпромторг. Предполагается, что она дополнит проект правил розничной торговли, который вступит в силу со следующего года.
Союз потребителей России выступил с инициативой ввести новые ценники в магазинах с указанием стоимости не только за упаковку товара, но и единицу веса или объема — 1 кг или 1 л. Предложение направлено в Минпромторг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
Указание стоимости товара вместе с ценой за единицу веса или объема соответствует европейской практике, говорят в Союзе потребителей России (СПРФ). К примеру, в случае с напитками указывается как цена фактического объема в бутылке, стоящей на прилавке, так и стоимость 1 л — для понимания. Организация предлагает Минпромторгу сделать такие двойные ценники обязательными.
Пункт о двойных ценниках может быть добавлен в проект новых правил розничной торговли, который уже сформирован и проходит общественные слушания. На данный момент ритейлеры могут сами выбирать, указывать им стоимость единицы товара, единицы веса или и то, и другое.
В письме Минпромторгу Союз потребителей обосновывают идею тем, что двойной ценник позволит потребителям сравнивать стоимость конкурирующих между собой товаров. Сейчас это далеко не всегда возможно ввиду того, что упаковки имеют разный вес или объем, поэтому достаточно сложно сориентироваться, какой товар будет выгоднее. Также предполагается, что двойные ценники помешают производителям хитрить с упаковкой, которые в бутылку объемом 1 л привыкли наливать 950 мл молока, а в емкость для десятка яиц класть всего девять. По словам президента Союза потребителей России Петра Шелища, новая мера отобьет у производителей стимул постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену.

«Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение», — сказал «Известиям» Петр Шелищ.

В Союзе потребителей также уточнили, что в России уже есть ритейлеры, которые используют двойные ценники. К примеру, в сети «Ашан» такая практика распространена уже более восьми лет — так клиенту проще выбирать наиболее подходящий по цене продукт, рассказали изданию в пресс-службе компании.
Текущий проект правил предусматривает, что продавец должен указать на ценнике стоимость товара или по весу, или за единицу товара и министерство считает более детальный подход нецелесообразным, отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — объяснил «Известиям» Евтухов, добавив, что если такая информация действительно востребована потребителями, ритейлеры в итоге сами сделают такие ценники.

В пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) указали на то, что в интернете можно найти немало сервисов по сравнению цен, и двойные ценники также выставляют некоторые онлайн-магазины.

«На наш взгляд, нужно сохранить возможность самостоятельно решать, каким способом доводить информацию о стоимости продукции до покупателя, в том числе используя больший объем информации как свое конкурентное преимущество», — заявил представитель ассоциации.

Межведомственное согласование проекта правил розничной торговли, разработку которого ведет Минпромторг в рамках «регуляторной гильотины», еще не завершилось. Согласно ее принципам, с 1 января 2021 года на смену ряду действующих нормативно-правовых актов придут более современные новые, которые сейчас формирует ведомство. В новых правилах предлагается запретить фотографировать книги в магазинах до их приобретения. Предполагается, что данная мера защитит права продавцов книг и других непериодических печатных изданий на фоне развития современных технологий.
Кроме того, Минпромторг считает устаревшим требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений — сейчас покупатели могут писать отзывы в интернете. По этой причине ведомство предлагает исключить правило из новой редакции.
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Комментарии
Личный счет , Статьи , Экономика , Виктор Евтухов , Петр Шелищ , Минпромторг , Ашан , газета "Известия"
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