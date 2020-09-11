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«Тройное налогообложение»: россиян обманут с бесплатным проездом 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Экономический обозреватель Юрий Пронько раскритиковал в своем Telegram-канале проект транспортной стратегии, предусматривающий бесплатный проезд в общественном транспорте к 2035 году.
Бесплатный проезд: россиянам готовят сюрприз
«Рамблер» писал, что стало известно о разработке Минтрансом транспортной стратегии, которая предлагает сделать бесплатным проезд к 2035 году. Взамен ведомство намерено ввести платный проезд на большинстве дорог, в том числе и в городах.

«Почему сейчас деньги налогоплательщиков идут на строительство дорог, которые скоро станут платными? Извините, но это даже не двойное налогообложение (транспротный налог + акцизы), а тройное!» — считает Юрий Пронько.

Он также задался вопросом, кто будет оплачивать проезд чиновников на служебных автомобилях, и пересядут ли они в автобусы, трамваи и метро.
Личный счет , Видео , Юрий Пронько , Минтранс РФ
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