Раскрыты схемы мошенников с онлайн-покупками

Подмена платежных форм, выманивание платежных систем, а также требование предоплаты являются самыми распространёнными способами обмана пользователей интернет-магазинов, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Самые распространенные способами обмана пользователей интернет-магазинов (…) Подмена платежных форм (…) Выманивание платежных данных (…) Требование предоплаты», — рассказал старший специалист по безопасности компании Кирилл Лавров, слова которого приводятся в сообщении.

Так, при подмене платежных форм мошенники говорят, что на сайте недоступны или не работают кнопки оформления заказа или доставки, и присылают ссылку, якобы ведущую на альтернативную страницу оформления заказа. При этом адрес ссылки может быть очень похож на оригинальный, а сама страница выглядит как точная копия магазина, рассказал Лавров. Этот сайт создаётся для того, чтобы собирать платежные данные пользователей и получать с их помощью доступ к онлайн-банку. В таком случае эксперт не рекомендует переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить там свои данные.

Для выманивания платежных данных мошенники сообщают пользователю, что для оформления покупки или доставки, им нужен CVV/CVC-код его карты или код из смс-сообщения от банка. Также мошенники могут звонить пользователям от имени службы безопасности интернет-магазина и утверждать, что личный кабинет взломан, а для его защиты «нужно срочно продиктовать все данные банковской карты, включая CVV-код и код подтверждения, который придет в СМС», отметил Лавров. Используя полученные данные, мошенники получают доступ к онлайн-банку пользователя и выводят деньги, утверждает он.

В «Авито» советуют «ни при каких обстоятельствах никому не диктовать и не отправлять CVV/CVC-код карты и коды из смс-сообщений от банка». По словам эксперта, такие данные не нужны никому, кроме мошенников, их не могут запрашивать даже сотрудники банка.

Также мошенник может выставить востребованный товар на продажу, после чего дать понять потенциальному покупателю, что он не единственный желающий приобрести данную вещь. Потом он просит внести полную или частичную предоплату «якобы для гарантии». Получив деньги, мошенник пропадает и добавляет покупателя в черный список.

В таких случаях рекомендуется не вносить предоплату и оплачивать товар только при получении заказа, либо пользоваться функцией «Безопасная сделка» на сайтах и в приложениях онлайн-магазинов, где она доступна.