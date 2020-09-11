Россияне скупают обогреватели

Спрос на обогреватели с 1 по 10 сентября в России вырос в 5 раз — на 419% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера Wildberries.

«В начале осени 2020, с 1 по 10 сентября, россияне заказали на Wildberries на 419% больше обогревателей, чем в сентябре 2019», — говорится в сообщении.

Рост спроса на климатическую технику произошел из-за «заметного похолодания», считают в Wildberries.

Больше всего спрос на обогреватели вырос в этот период в Санкт-Петербурге — в 17 раз год к году, отметили в компании.

При этом в России также вырос спрос на электрокамины — на 208% за год, а на конвекторы — на 260%. По данным ритейлера, в начале сентября также вырос спрос на увлажнители воздуха — на 151% по сравнению с годом ранее.

Россияне также стали покупать больше пледов и теплых одеял, спрос на них в сентябре этого года вырос на 71% и 118% соответственно по сравнению с сентябрем прошлого года, отметили в компании.