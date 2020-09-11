Россияне оценили свое материальное положение

Более половины россиян (60%) оценили свое материальное положение как среднее. Каждый четвертый (26%) считает его плохим. Об этом свидетельствую результаты соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Свое материальное положение россияне сегодня оценивают преимущественно как среднее (60%), каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой — положительную (14%)», — рассказали во ВЦИОМ.

Экономическое положение в стране считают хорошим 12% опрошенных. Половина (49%) оценили его как среднее, каждый третий (34%) — как плохое. Четверть респондентов (25%) ожидают ухудшения экономического состояния своей семьи, почти столько же (24%) — улучшения. 41% россиян думают, что будут жить так же, как и сейчас.

Каждый третий (33%) заявил, что дела в стране «идут в правильном направлении». Отчасти согласны с ними 37% россиян, не согласные с этим утверждением 25% граждан.